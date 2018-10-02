Растет число предприятий, имеющих налоговые долги

Количество предприятий, которые задержали платеж хотя бы один раз, за последние 12 месяцев продолжало расти и составляет уже 79 500, или примерно половину всех активных предприятий в Латвии.

Выплаты кредитным учреждениям задерживают в настоящее время только 3600 предприятий, а 7000 предприятий задерживают выплаты своим партнерам.