Растет число предприятий, имеющих налоговые долги

В настоящее время налоговые долги перед Службой государственных доходов (СГД) имеют 44 тыс. предприятий, свидетельствуют данные "Бюро кредитной информации".
Количество предприятий, которые задержали платеж хотя бы один раз, за последние 12 месяцев продолжало расти и составляет уже 79 500, или примерно половину всех активных предприятий в Латвии.
Выплаты кредитным учреждениям задерживают в настоящее время только 3600 предприятий, а 7000 предприятий задерживают выплаты своим партнерам.
Как сообщил председатель правления "Бюро кредитной информации" Янис Тимерманис, с начала года количество записей в базе данных значительно увеличилось, потому что ее участниками стали крупнейшие фирмы по взысканию долгов. В базе данных участвуют Регистр предприятий, СГД, банки и небанковские кредиторы, домоуправления.