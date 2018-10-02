Будущее дизельных автомобилей в Германии: коалиция обо всем договорилась

Лидеры партий "большой коалиции", в которую входят Христианско-демократический Союз (ХДС), Христианско-социальный Союз (ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), в ночь на вторник, 2 октября, достигли соглашения о пакете мер, необходимых, чтобы избежать запрета на въезд в города дизельных автомобилей.

Об этом сообщили по окончании переговоров главы парламентских фракций ХДС и СДПГ Ральф Бринкхаус (Ralph Brinkhaus) и Андреа Налес (Andrea Nahles), а также лидер земельной группы ХСС в бундестаге Александер Добринт (Alexander Dobrint).

Переговоры о будущем дизельных авто продолжались более шести часов. При этом подробности о достигнутом соглашении уполномоченные министры намерены сообщить позднее. Известно, что представители ХДС/ХСС и СДПГ обсуждали комбинацию мер, включающую в себя денежные премии для автовладельцев, которые хотят приобрести новую машину взамен старой дизельной, а также услуги по технической модернизации старых дизельных двигателей. На последней возможности настаивали социал-демократы, поскольку множество немцев не могут позволить купить себе новый автомобиль даже с учетом получения денежной премии.

В феврале Федеральный административный суд в Лейпциге разрешил властям городов Германии запрещать въезд дизельных машин. Это сделано, чтобы снизить содержание окисей азота в воздухе, которое во многих городах ФРГ превышает нормы, установленные в ЕС. Первым этим правом воспользовался Гамбург, закрыв в мае два участка для проезда дизелей. Позже запреты были также введены в Ахене и Франкфурте-на-Майне.