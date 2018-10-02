Вт, 2.10.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

Определены лауреаты Нобелевской премии по физике

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ФОТО: Reuters/EPA/Scanpix

Стали известны лауреаты Нобелевской премии по Физике. Ими оказались трое ученых из США, Канады и Франции, которые совершили открытие в области физики лазеров. В частности это Артур Ашкин (США), а также Жерар Муру (Франция) и Донна Стрикланд (Канада). Об этом пишет The Guardian.

Объявлены были имена лауреатов во время пресс-конференции в Шведской королевской академии наук в Стокгольме.

Половиной премии был отмечен Ашкин за "оптический пинцет и его применение в биологических системах". Вторую половину разделили между собой Муру и Стрикланд за "метод генерации ультракоротких оптических импульсов".

Применение нашли в медицине оба метода, причем именно в области микрохирургии глаза.

Сумма денежного вознаграждения в этом году составляет 9 миллионов шведских крон. Это равносильно 1,1 миллиона долларов США.

Ранее сообщалось, что были названы лауреаты Нобелевской премии по медицине. В этом году ее присудили за исследование в области борьбы с раком.

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