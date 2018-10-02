Определены лауреаты Нобелевской премии по физике

Объявлены были имена лауреатов во время пресс-конференции в Шведской королевской академии наук в Стокгольме.

Половиной премии был отмечен Ашкин за "оптический пинцет и его применение в биологических системах". Вторую половину разделили между собой Муру и Стрикланд за "метод генерации ультракоротких оптических импульсов".

Применение нашли в медицине оба метода, причем именно в области микрохирургии глаза.

Сумма денежного вознаграждения в этом году составляет 9 миллионов шведских крон. Это равносильно 1,1 миллиона долларов США.