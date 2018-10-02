Определены лауреаты Нобелевской премии по физике

Стали известны лауреаты Нобелевской премии по Физике. Ими оказались трое ученых из США, Канады и Франции, которые совершили открытие в области физики лазеров. В частности это Артур Ашкин (США), а также Жерар Муру (Франция) и Донна Стрикланд (Канада). Об этом пишет The Guardian.
Объявлены были имена лауреатов во время пресс-конференции в Шведской королевской академии наук в Стокгольме.
Половиной премии был отмечен Ашкин за "оптический пинцет и его применение в биологических системах". Вторую половину разделили между собой Муру и Стрикланд за "метод генерации ультракоротких оптических импульсов".
Применение нашли в медицине оба метода, причем именно в области микрохирургии глаза.
Сумма денежного вознаграждения в этом году составляет 9 миллионов шведских крон. Это равносильно 1,1 миллиона долларов США.
Ранее сообщалось, что были названы лауреаты Нобелевской премии по медицине. В этом году ее присудили за исследование в области борьбы с раком.