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Создатели «Игры престолов» проболтались о возвращении одного из персонажей в финале

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Кадр из фильма

ФОТО: Helen Sloan/AP/Scanpix

Один из создателей популярного сериала «Игра престолов» рассказал о возвращении одного из персонажей в заключительном сезоне проекта, сообщает riafan.ru.

Новые детали финального сезона раскрыл супервайзер по спецэффектам Джо Бауэр. Он признался, что в восьмой части появится ранее уже знакомый зрителям лютоволк Джона Сноу по кличке Призрак. Бауэр напомнил, что

последний раз он появлялся в кадре в шестом сезоне, после чего его судьба оставалась неизвестной. По некоторым слухам, Призрак будет помогать главным героям противостоять армии белых ходоков.

«У него будет достаточно много экранного времени в восьмом сезоне», — приводит слова супервайзера по спецэффектам Huffington Post.

Напомним, съемки восьмого сезона сериала уже завершены. Последние серии выйдут в первой половине 2019 года.

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