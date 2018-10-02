Создатели «Игры престолов» проболтались о возвращении одного из персонажей в финале

Один из создателей популярного сериала «Игра престолов» рассказал о возвращении одного из персонажей в заключительном сезоне проекта, сообщает riafan.ru.
Новые детали финального сезона раскрыл супервайзер по спецэффектам Джо Бауэр. Он признался, что в восьмой части появится ранее уже знакомый зрителям лютоволк Джона Сноу по кличке Призрак. Бауэр напомнил, что
последний раз он появлялся в кадре в шестом сезоне, после чего его судьба оставалась неизвестной. По некоторым слухам, Призрак будет помогать главным героям противостоять армии белых ходоков.
«У него будет достаточно много экранного времени в восьмом сезоне», — приводит слова супервайзера по спецэффектам Huffington Post.
Напомним, съемки восьмого сезона сериала уже завершены. Последние серии выйдут в первой половине 2019 года.