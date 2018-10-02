Под Салдусом после аварии перевернулся грузовик

Во вторник в 13:00 на сотом километре шоссе Рига-Лиепая под Салдусом мужчина 1951 г.р., управляя автомобилем Volvo S60, столкнулся с фурой SCANIA с прицепом. В результате ДТП грузовой автомобиль перевернулся и блокировал движение.