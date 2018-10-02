Вт, 2.10.2018
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Под Салдусом после аварии перевернулся грузовик

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ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Во вторник в 13:00 на сотом километре шоссе Рига-Лиепая под Салдусом мужчина 1951 г.р., управляя автомобилем Volvo S60, столкнулся с фурой SCANIA с прицепом. В результате ДТП грузовой автомобиль перевернулся и блокировал движение.

В данный момент на месте событий работает Госполиция, которая регулирует движение, которое на данный момент частично блокировано.

Водителей призывают следовать указаниям полиции и по возможности выбирать пути объезда.

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