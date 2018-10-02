Полиция вчера побывала и в автобусном парке "Ригас сатиксме"

В 6-м автобусном парке на ул. Клейсту, 28 полиция находилась примерно час. По словам представителя "Ригас сатиксме" Байбы Барташевичи-Фелдмане, о том, были ли изъяты какие-то предметы, нужно спрашивать у полиции.

Как сообщалось, обыск в муниципальном предприятии "Ригас сатиксме" полиция проводила в рамках уголовного процесса о мошенничестве в крупном размере, сообщил журналистам начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями Петерис Бауска.

В настоящее время никто из должностных лиц или сотрудников предприятия не задержан, также никто не признан подозреваемым.

Ообыск проводился в офисе "Ригас сатиксме" на ул. Вестиенас, 35.