Полиция вчера побывала и в автобусном парке "Ригас сатиксме"

Государственная полиция в понедельник побывала и в автобусном парке муниципального предприятия "Ригас сатиксме" в Ильгюциемсе.
В 6-м автобусном парке на ул. Клейсту, 28 полиция находилась примерно час. По словам представителя "Ригас сатиксме" Байбы Барташевичи-Фелдмане, о том, были ли изъяты какие-то предметы, нужно спрашивать у полиции.
Как сообщалось, обыск в муниципальном предприятии "Ригас сатиксме" полиция проводила в рамках уголовного процесса о мошенничестве в крупном размере, сообщил журналистам начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями Петерис Бауска.
В настоящее время никто из должностных лиц или сотрудников предприятия не задержан, также никто не признан подозреваемым.
Ообыск проводился в офисе "Ригас сатиксме" на ул. Вестиенас, 35.
Как сообщила представитель предприятия Байба Барташевича-Фелдмане, сотрудники полиции прибыли на предприятие в 10.00. Обыск проводился в отдельных кабинетах, но никакие документы, инвентарь или другие предметы не изымались.