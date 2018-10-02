Владимир Крикунов возглавил московское "Динамо", в котором выступает Индрашис

Ранее ходили слухи о том, что московский клуб может возглавить Олег Знарок. Обсуждалась также кандидатура Петериса Скудры, но руководство московского клуба решило назначить на пост главного тренера опытного Владимира Крикунова.

68-летний Крикунов на посту главного тренера сменил Владимира Воробьева, который тем не менее останется в тренерском штабе москвичей и будет ассистентом. Место в команде сохранили и другие ассистенты в клубе.

Московское "Динамо" крайне неудачно начало регулярный чемпионат КХЛ - в 13 матчах "бело-голубые" одержали всего три победы и с девятью очками занимают десятое место в Западной конференции. В данный момент у "Динамо" продолжается серия из четырёх поражений, при чём в последних двух играх москвичи ни разу не смогли забить гол.

Для Крикунова назначение на пост главного тренера "Динамо" стало возвращением в команду - с 2004 по 2008 год он уже находился у руля московского клуба. Примечательно, что под его руководством тогда выступал Воробьев, которого сегодня он сменил на посту тренера.