"Поступил аварийный сигнал о пожаре и взрыве в машинном отделении. Судно, пассажирский паром, приписано в Клайпеде, на его борту 335 человек. Пока в район направляется пограничный корабль РФ, буксир Протектор, два военных корабля, один буксир из Литвы, а также вертолет", – говорится в сообщении.

Утверждается, что пострадавших нет – пассажиры собраны в безопасном месте.

На судне будет обследовано место пожара, после чего будет приниматься решение об эвакуации и проведении спасательной операции.

Заместитель начальника морского спасательно-координационного центра Калининграда Дмитрий Алехин заявил, что пожар на борту Литовского парома в Балтийском море был потушен, передает Gazeta ru.

«Пожар потушен, пробуется запустить один из двигателей, если его запустят, то судно отправится в Клайпеду своим ходом, если нет, то подходящее судно — в данный момент там уже находятся три судна — будут доставлять его в Клайпеду. А паром пойдет буксиром», — сказал Алехин.