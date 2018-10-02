Если голосуешь пустым конвертом...

Перед каждыми выборами появляется призыв не голосовать ни за один из списков, а бросить в урну пустой конверт, чтобы "показать свое отношение". А что это значит на самом деле?

На выборах вам дают два предмета - конверт (1 шт.) и списки кандидатов (16 шт.), но имеет значение лишь конверт с вложенным туда списком.

Количество неиспорченных конвертов определит, сколько необходимо голосов, чтобы партия преодолела 5% барьер и попала в Сейм. Этот подсчет ведется только от годных конвертов. На этом этапе смысл в пустом конверте еще есть.

На прошлых выборах понадобилось 45 628 голосов, чтобы партия преодолела 5%.

В свою очередь количество мест в Сейме считают от тех голосов, которые были отданы за партии, преодолевшие 5%. Если конверт пуст или испорчен - его уже не считают.

Таким образом, от пустых конвертов выигрывают те партии, у которых есть реальные шансы преодолеть 5%, а для маленьких партий это только увеличивает порог попадания в Сейм.

Доступное объяснение "в картинках" смотрите на видео (на латышском языке):

Кому перейдет мой голос, если я проголосую за партию, которая не преодолеет 5%? Его отдадут партии, которая меня бесит? Нет, ЭТО МИФ!!!

​Чтобы попасть в Сейм, партия должна получить на выборах 5% от всех проголосовавших. Голоса, отданные за партии, которые не преодолели 5% барьер, просто не берутся в расчет при распределении мандатов.

Количество мест в Сейме рассчитывают от годных бюллютеней, отданных за те партии, которые преодолели 5%.

Остальные, попросту говоря, складывают в кучку и они становятся статистикой, сколько людей пришли на выборы.

Почему говорят, что таким образом ты отдаешь голос за партию, которая тебе не нравится, но попала в Сейм? Это риторика больших партий, чтобы нацелить на стратегическое голосование.

Кстати! Твой голос будет иметь значение, если партия преодолеет 2% барьер - тогда ей полагается государственное финансирование - приблизительно 53 000 евро за 4 года, то есть 71 цент за каждого избирателя в год. Это, конечно, не весь какое богатство, но это позволяет снять помещение под офис и нанять бухгалтера... Это твое вложение в будущую демократию - чтобы был выбор среди партий и самые сильные из маленьких смогли бы вырасти.