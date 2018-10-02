Вт, 2.10.2018
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МВФ: Глобальный финансовый кризис стал ближе

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Кристин Лагард

ФОТО: AFP/LETA

Риски в мировой экономике начали материализовываться, что может означать вероятность ухудшения прогноза роста мировой экономики.

Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Шесть месяцев назад я указывала на облака риска на горизонте, а сейчас некоторые из этих рисков начали материализовываться", – сказала Лагард.

К таким рискам она отнесла протекционистскую риторику, которая начала превращаться в "реальные торговые барьеры", а также усилившееся давление на развивающиеся рынки, вызванное укреплением доллара США и ужесточением денежно-кредитной политики.

Лагард призвала страны мира разрешить свои торговые противоречия, предупредив о возможных последствиях в виде коррекции фондовых рынков, резких колебаний валютных курсов и ослабления потоков капитала.

Прогноз МВФ будет обнародован в отчете World Economic Outlook 9 октября, который опубликуют перед ежегодным заседанием фонда на индонезийском острове Бали.

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