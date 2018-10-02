МВФ: Глобальный финансовый кризис стал ближе

Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Шесть месяцев назад я указывала на облака риска на горизонте, а сейчас некоторые из этих рисков начали материализовываться", – сказала Лагард.

К таким рискам она отнесла протекционистскую риторику, которая начала превращаться в "реальные торговые барьеры", а также усилившееся давление на развивающиеся рынки, вызванное укреплением доллара США и ужесточением денежно-кредитной политики.

Лагард призвала страны мира разрешить свои торговые противоречия, предупредив о возможных последствиях в виде коррекции фондовых рынков, резких колебаний валютных курсов и ослабления потоков капитала.