В среду ожидаются ветер, дожди, град и даже гроза

Ночью порывы южного ветра усилятся до 9-15 метров в секунду, местами на побережье - до 18-23 метров в секунду. В Лиепайском порту уже поздним вечером во вторник прогнозируются порывы до 25 метров в секунду. Ночью и с утра воздух остынет до +4..+9 градусов.

Днем центральная часть циклона окажется над Латвией, поэтому будет доминировать слабый ветер. Во второй половине дня и вечером на западном побережье Курземе порывы северо-западного ветра усилятся до 23-28 метров в секунду. Температура воздуха не поднимется выше +8..+13 градусов.

В Риге в ночь на среду порывы южного ветра усилятся до 15 метров в секунду, но днем ветер стихнет. Ожидается преимущественно облачная погода, возможны дожди. Температура воздуха составит от +6 градусов ночью до +11..+12 градусов днем.