Адский календарь "Ливерпуля", Месси в Лондоне и вторая попытка "Локомотива"

19:55 Локомотив Москва - Шальке 04

Первым матчем дня станет встреча в Москве. Действующий чемпион России московский "Локомотив" примет "Шальке 04" из Гельзенкирхена. "Железнодорожники" крайне неудачно стартовали в первом туре, уступив турецкому "Галатасараю" с разгромным счётом 0:3.

Сегодня подопечным Юрия Сёмина необходимо набирать очки, иначе они могут значительно усложнить себе задачу выхода из группа (конечно, если такая перед ними стоит). "Локомотиву" досталась крайне ровная группа, в которой кроме "Шальке 04" и "Галатасарая" есть ещё "Порту".

Никто из соперников российского клуба не является грандом европейского футбола, с каждым можно играть, и что самое главное - обыгрывать. Именно поэтому результат первого матча вводит в недоумение. Хотелось бы, чтобы чемпионы России сделали вывод после тяжёлого поражения в Турции и сегодня показали футбол, достойный участника Лиги чемпионов.

22:00 Тоттенхэм - Барселона

Каталонцы в первом туре без особых проблем обыграли голландский "ПСВ" (4:0) и уверенно возглавили свою группу. "Тоттенхэм", в свою очередь, потерпел крайне обидное поражение в матче против миланского "Интера" (1:2). Ведя по ходу встречи англичане позволили миланцам сравнять на 86-й минуте, а затем пропустили второй мяч на 92-й.

Англичане на сей раз играют дома. Наверняка после первой игры Маурисио Почеттино провёл воспитательные беседы со своими подопечными и такой конфуз больше не повторится. Смогут ли "шпоры" сдержать каталонцев и лично Лионеля Месси, который в первом матче оформил хет-трик, увидим сегодня вечером.

22:00 Наполи - Ливерпуль

"Наполи" на прошедших выходных уступил "Ювентусу" (1:3) - принципиальному сопернику в чемпионате Италии, позволив туринцам оторваться. "Ливерпуль" также встречался с одним из своих главных преследователей - "Челси". "Красным" повезло чуть больше - в самой концовке встречи Дэниел Старридж помог команде увезти из Лондона одно очко (1:1).

Неделю назад "Ливерпуль" потерпел своё поражение в этом сезоне. Подопечные Юргена Клоппа проиграли всё тому же "Челси" (1:2) в Кубке Английской лиги. Забуксовал ли "Ливерпуль" или это всего лишь недоразумение и сильный соперник в виде "Челси"? Станет понятно после сегодняшнего матча. В любом случае, календарь у "красных" - не позавидуешь. После двух матчей против "Челси" и сегодняшней игры против "Наполи" им предстоит встреча с "Манчестер Сити".

3 октября 2018 года. Остальные матчи дня: