НАТО проведет крупнейшие с 1991 года военные учения

Учения пройдут c 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии, в Балтийском море и Северной Атлантике. В маневрах примут участие около 45 тысяч военных из 31 страны, а также более 110 самолетов и 60 кораблей. Учения носят оборонительный характер, они будут имитировать ответ НАТО на вооруженное нападение на одного из союзников альянса, заявляет Столтенберг.

Германский бундесвер направит для участия в маневрах Trident Juncture около 10 тысяч солдат и четыре тысячи единиц техники, сообщает агентство AFP.

НАТО называет эти маневры крупнейшими с 1991 года. Всем странам ОБСЕ, в том числе России, отправили приглашения с тем, чтобы они могли послать на учения своих наблюдателей, передает Deutsche Welle.