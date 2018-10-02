Во Франции гольфист мячом выбил глаз болельщице

Отмечено, что инцидент произошел во время турнира Ryder Cup 2018. Снаряд, отправленный гольфистом, полетел по неудачной траектории и попал в 49-летнюю Корин Реманде. От силы удара глазное яблоко зрительницы взорвалось. Она ослепла на правый глаз.

Отмечается, что спортсмен первый подбежал к трибуне и позвал на помощь, увидев окровавленную Реманде.

Он отказался от дальнейшего продолжения участия в турнире.

В свою очередь пострадавшая заявила о своем намерении обратиться в суд.