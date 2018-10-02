Вт, 2.10.2018
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Во Франции гольфист мячом выбил глаз болельщице

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49-летняя Корин Реманде лишилась глава после похода на гольф

ФОТО: EPA/Scanpix

На соревнованиях во Франции американский гольфист Брукс Коепки случайно выбил глаз болельщице. Об этом сообщает The Sun.

Отмечено, что инцидент произошел во время турнира Ryder Cup 2018. Снаряд, отправленный гольфистом, полетел по неудачной траектории и попал в 49-летнюю Корин Реманде. От силы удара глазное яблоко зрительницы взорвалось. Она ослепла на правый глаз.

Отмечается, что спортсмен первый подбежал к трибуне и позвал на помощь, увидев окровавленную Реманде.

Он отказался от дальнейшего продолжения участия в турнире.

В свою очередь пострадавшая заявила о своем намерении обратиться в суд.

"Совершенно очевидно, что есть ответственность со стороны организаторов турнира. Они не предупредили болельщиков, когда мяч игрока полетел в сторону толпы", - сказала она.

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