Макгрегора обвинили в жульничестве с весами

"Я дрался с Макгрегором 28 июня 2008-го. Было не особо сложно. Организовал тот турнир его тренер. Запомнилось, что он жульничал с весами. Наверное, если сейчас буду заострять на этом внимание, на меня тонны критики выльются. Что я типа выдумываю и так далее", — заявил Ситенков.

По словам литовца, соперник оказался тяжелее его на семь килограммов. "Мы договаривались драться в категории до 66 килограммов. Он весил 66,6. Я подумал: "Ну и пофиг". Когда сам встал на весы, то понял, что они показывают на два-три килограмма меньше", — отметил он.

Бой Ситенкова и Макгрегора завершился победой литовца.