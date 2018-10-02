Европарламентарии ожидают извинений от главы МИД Великобритании

"Он нанес оскорбление не нам, а миллионам обычных граждан", - считает уполномоченный Европарламента по "Брекзиту" и лидер "Альянса либералов и демократов за Европу" (ALDE) Ги Верхофстадт. Один из лидеров "зеленых" в Европарламенте Филипп Ламбер напомнил британскому министру, что в 1973 году Лондон никто не вынуждал вступать в Европейское сообщество. "Соединенное Королевство приняло свободное решение о присоединении к ЕС", - заявил он.

Между тем премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дистанцировалась от заявления члена своего кабинета о параллелях между ЕС и СССР. "Эти два образования нельзя сравнивать", - заявила она в эфире BBC, передает Deutsche Welle.