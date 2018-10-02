Европарламентарии ожидают извинений от главы МИД Великобритании

Депутаты Европейского парламента призвали министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта принести публичные извинения за сравнение Евросоюза с СССР. "Господин Хант, я считаю, что вы должны извиниться", - заявил глава фракции Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер 2 октября в Страсбурге.
"Он нанес оскорбление не нам, а миллионам обычных граждан", - считает уполномоченный Европарламента по "Брекзиту" и лидер "Альянса либералов и демократов за Европу" (ALDE) Ги Верхофстадт. Один из лидеров "зеленых" в Европарламенте Филипп Ламбер напомнил британскому министру, что в 1973 году Лондон никто не вынуждал вступать в Европейское сообщество. "Соединенное Королевство приняло свободное решение о присоединении к ЕС", - заявил он.
Между тем премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дистанцировалась от заявления члена своего кабинета о параллелях между ЕС и СССР. "Эти два образования нельзя сравнивать", - заявила она в эфире BBC, передает Deutsche Welle.
Выступая 30 сентября на съезде Консервативной партии в Бирмингеме, Хант заявил, что Брюссель должен извлечь уроки из истории Советского Союза. "Если вы превратите ЕС в тюрьму, то желание выйти оттуда будет не исчезать, а возрастать", - указал он.