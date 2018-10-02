США пообещали нанести удар по российским ракетам
2 октября 2018, 17:52
Американский посол в НАТО Кей Бейли-Хатчинсон заявила, что власти США нанесут удар по российским ракетным системам до того, как те будут пущены в действие, если их разработкой Россия будет нарушать Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), передает Reuters.
«В данный момент, мы будем смотреть на возможность уничтожить российскую ракету, которая будет способна нанести удар по любой из союзных стран... Контрмеры включат в себя уничтожение ракет, которые находятся в разработке в России в нарушение РСМД», — сказала Бейли-Хатчинсон, сообщает Gazeta ru.
Она также подчеркнула, что американская сторона на протяжении нескольких лет пытается «донести», что она знает о нарушении Россией договора.