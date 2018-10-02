США пообещали нанести удар по российским ракетам

Американский посол в НАТО Кей Бейли-Хатчинсон заявила, что власти США нанесут удар по российским ракетным системам до того, как те будут пущены в действие, если их разработкой Россия будет нарушать Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), передает Reuters.