Вт, 2.10.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

Запасная рука? Елизавете II сделали необычный подарок Это не шутка!

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Королева Елизавета II

ФОТО: DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Scanpix

Появилась интересная новость о королеве Елизавете II. Оказывается, у главы Великобритании есть рука "про запас", пишет hochu.ua.

Стал известен любопытный факт о королеве Великобритании. Оказывается, у Елизаветы II есть бутафорская рука на тот случай, если ее настоящая правая рука разболится или устанет во время выполнения монарших обязанностей - традиционного приветствия.

Как рассказала дочь королевы, принцесса Анна, эту руку Елизавете II подарила еще несколько лет назад группа австралийских студентов:

"Они вручили ей набитую перчатку на деревянном рычаге. Мне кажется, они думали, что это будет чересчур, но Ее Величество была в восторге!"

При этом эксперт королевской семьи Роберт Хардман отметил, что королева еще не испытывала подарок, однако он стал любимой семейной шуткой.

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К слову, традиционное помахивание рукой только выглядит просто и легко. На самом деле оно очень выматывает, ведь Ее Величеству приходится это делать тысячи раз в год в течение нескольких часов.

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