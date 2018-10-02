Стал известен любопытный факт о королеве Великобритании. Оказывается, у Елизаветы II есть бутафорская рука на тот случай, если ее настоящая правая рука разболится или устанет во время выполнения монарших обязанностей - традиционного приветствия.

Как рассказала дочь королевы, принцесса Анна, эту руку Елизавете II подарила еще несколько лет назад группа австралийских студентов:

"Они вручили ей набитую перчатку на деревянном рычаге. Мне кажется, они думали, что это будет чересчур, но Ее Величество была в восторге!"

При этом эксперт королевской семьи Роберт Хардман отметил, что королева еще не испытывала подарок, однако он стал любимой семейной шуткой.

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К слову, традиционное помахивание рукой только выглядит просто и легко. На самом деле оно очень выматывает, ведь Ее Величеству приходится это делать тысячи раз в год в течение нескольких часов.