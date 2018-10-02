Ср, 3.10.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

Девочка в Германии сочинила и прочитала расистское стихотворение. Оно многих возмутило

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ФОТО: AFP / Scanpix

Конкурс детской поэзии в Германии оказался в центре скандала после того, как свое стихотворение на нем продекламировала дочь политика из ультраправой партии "Альтернатива для Германии", 14-летняя Ида Мари Мюллер.

В стихотворении девочки, которое многие сочли расистским, говорится о нападении мигранта с ножом на жительницу "священной германской земли" . Мюллер прочла его перед аудиторией в 100 человек в городе Шпеер на юго-западе страны.

Мюллер не пустили на церемонию награждения, а позже бургомистр Шпеера из партии ХДС обвинила ее в использовании конкурса, организованного для борьбы с расизмом среди молодежи, для пропаганды антимигрантских идей "Альтернативы для Германии", передает BBC.

"Мужчина издалека, попавший в руки контрабандистов людей, без паспорта и мобильного телефона. Он появился на нашей священной германской земле. Он не может познакомиться с женщиной, поэтому берет ее с помощью ножа", - так можно перевести стихотворение.

Мать Иды Мюллер, член АдГ Николь Хёхст, опубликовала в соцсетях фото своего дома, который неизвестные разрисовали граффити с критикой "Альтернативы для Германии".

"Современные нацисты пачкают людям дома", - написала она.

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