Девочка в Германии сочинила и прочитала расистское стихотворение. Оно многих возмутило

В стихотворении девочки, которое многие сочли расистским, говорится о нападении мигранта с ножом на жительницу "священной германской земли" . Мюллер прочла его перед аудиторией в 100 человек в городе Шпеер на юго-западе страны.

Мюллер не пустили на церемонию награждения, а позже бургомистр Шпеера из партии ХДС обвинила ее в использовании конкурса, организованного для борьбы с расизмом среди молодежи, для пропаганды антимигрантских идей "Альтернативы для Германии", передает BBC.

"Мужчина издалека, попавший в руки контрабандистов людей, без паспорта и мобильного телефона. Он появился на нашей священной германской земле. Он не может познакомиться с женщиной, поэтому берет ее с помощью ножа", - так можно перевести стихотворение.

Мать Иды Мюллер, член АдГ Николь Хёхст, опубликовала в соцсетях фото своего дома, который неизвестные разрисовали граффити с критикой "Альтернативы для Германии".