Китайская Chery отзовет более 175 тысяч автомобилей
2 октября 2018, 21:27
Китайский автопроизводитель Chery отзовет почти 176 тысяч машин из-за дефекта в бензонасосах. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Государственное управление по регулированию рынка во вторник, 2 октября.
Кампания, которая начнется 1 ноября, затронет автомобили семи моделей, включая A5 и Cowin 3, выпущенные в период с 1 марта 2005 года по 24 июня 2016 года.
Дефекты в бензонасосе могут привести к тому, что машина на ходу заглохнет, что создает угрозу безопасности, передает korrespondent.net.
Автопроизводитель проведет замену дефектных деталей бесплатно.