Вт, 2.10.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

Китайская Chery отзовет более 175 тысяч автомобилей

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Chery Tiggo. Фото: Chery

Китайский автопроизводитель Chery отзовет почти 176 тысяч машин из-за дефекта в бензонасосах. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Государственное управление по регулированию рынка во вторник, 2 октября.

Кампания, которая начнется 1 ноября, затронет автомобили семи моделей, включая A5 и Cowin 3, выпущенные в период с 1 марта 2005 года по 24 июня 2016 года.

Дефекты в бензонасосе могут привести к тому, что машина на ходу заглохнет, что создает угрозу безопасности, передает korrespondent.net.

Автопроизводитель проведет замену дефектных деталей бесплатно.

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