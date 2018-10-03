NYT: Трамп помогал своим родителям укрываться от налогов

Как следует из публикации NYT, Дональд Трамп совместно со своими братьями и сестрами создал фирму-однодневку, через которую он получал от своих родителей подарки многомиллионной стоимости. В своем расследовании издание ссылается на "многочисленные конфиденциальные налоговые декларации и финансовые отчеты".

Фред и Мэри Трамп, которые скончались в 1999 и 2000 годах, передали своим детям более 1 млрд долларов дохода, при этом налог при установленной ставке в 55 процентов мог составить 550 млн, пишет NYT. Однако родители Дональда Трампа заплатили всего 52,2 млн долларов налогов.

Адвокат Трампа Чарльз Хардер отклонил обвинения в мошенничестве. "Президент Трамп практически никаким образом не занимался этими делами", - заявил Хардер. По словам адвоката, вопросом уплаты налогов занимались другие члены семьи Трампа. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс повторила неоднократные высказывания президента США о том, что отец выдал ему кредит в размере 1 млн долларов, который уже выплачен, передает Deutsche Welle.