TVNET RusНовостиОбществоБуря! Скоро грянет буря!Буря! Скоро грянет буря! В среду вечером усилится ветерLETA Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать3 октября 2018, 8:40В Мадоне ураганный ветер в воскресенье срывал крыши домов. В Латгале и на севере Видземе бушевала буря, причинившая значительные разрушенияФОТО: Daina Grūbe/LETAВечером в среду в Риге внезапно усилится северо-западный ветер, предупреждают синоптики.Скорость ветра превысит 20 м/с, на севере столицы и в Юрмале возможны порывы до 28 м/с.Ветер такой силы может ломать деревья и вызовет подъем уровня воды.В столице ожидается также сильный дождь с грозой.На остальной территории страны скорость ветра составит 15-20 м/с.Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьбуряпогодаураган