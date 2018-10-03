Ср, 3.10.2018
Я не хожу на акции протеста, но это не значит, что я выключена из происходящего. Просто я не считаю, что могу изменить ситуацию, которая сейчас есть. Алла Сигалова, хореограф и режиссер

Буря! Скоро грянет буря! В среду вечером усилится ветер

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В Мадоне ураганный ветер в воскресенье срывал крыши домов. В Латгале и на севере Видземе бушевала буря, причинившая значительные разрушения

ФОТО: Daina Grūbe/LETA

Вечером в среду в Риге внезапно усилится северо-западный ветер, предупреждают синоптики.

Скорость ветра превысит 20 м/с, на севере столицы и в Юрмале возможны порывы до 28 м/с.

Ветер такой силы может ломать деревья и вызовет подъем уровня воды.

В столице ожидается также сильный дождь с грозой.

На остальной территории страны скорость ветра составит 15-20 м/с.

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