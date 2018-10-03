С сегодняшнего дня можно проголосовать досрочно

Такая возможность на отдельных избирательных участках будет в среду, 3 октября, с 17.00 до 20.00 часов, в четверг, 4 октября, с 9.00 до 12.00 часов, в пятницу, 5 октября, с 10.00 до 16.00 часов.

Избирательные участки для предварительного голосования будут открыты в районах, где живет минимум 7 500 граждан, имеющих право голоса.

В самоуправлениях, где количество обладающих правом голоса превышает 20 000, число участков рассчитано так, чтобы на 20 000 человек приходился один участок.

Избиратель, отдавший голос на хранение, вправе переголосовать повторно в день выборов, но только в том участке, где он отдал голос на хранение.

По этой причине, когда голос передается на хранение, конверт с голосованием избирателя помещается в особый регистрационный конверт, на котором указывают имя, фамилию избирателя и порядковый номер в списке голосовавших. Если человек проголосовал досрочно (отдал голос на хранение), но в день выборов переголосовал, при обобщении результатов учитывают его голос, сделанный в день выборов.