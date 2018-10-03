Переживший пожар паром самостоятельно вошел в порт Клайпеды

По словам представителя службы Довиле Ринге, паром передвигался без посторонней помощи и, несмотря на сильный ветер и волны, прибыл в порт в 21.30.

Как уже сообщал наш портал, вчера в акватории Балтийского моря произошел пожар на пассажирском корабле под флагом Литвы, на борту которого находятся 335 человек.

ФОТО: AFP/SCANPIX

"Поступил аварийный сигнал о пожаре и взрыве в машинном отделении. Судно, пассажирский паром, приписано в Клайпеде, на его борту 335 человек. Пока в район направляется пограничный корабль РФ, буксир Протектор, два военных корабля, один буксир из Литвы, а также вертолет", – говорилось вчера в сообщении.

Все пассажиры были собраны в одном месте после эвакуации, среди них нет паники. Пострадавших и раненых нет.