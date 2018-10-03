Переживший пожар паром самостоятельно вошел в порт Клайпеды

Литовский паром "Regina Seaways", на борту которого вчера случился пожар, во вторник вечером благополучно дошел до Клайпедского порта, сообщила береговая служба.
По словам представителя службы Довиле Ринге, паром передвигался без посторонней помощи и, несмотря на сильный ветер и волны, прибыл в порт в 21.30.
Как уже сообщал наш портал, вчера в акватории Балтийского моря произошел пожар на пассажирском корабле под флагом Литвы, на борту которого находятся 335 человек.
"Поступил аварийный сигнал о пожаре и взрыве в машинном отделении. Судно, пассажирский паром, приписано в Клайпеде, на его борту 335 человек. Пока в район направляется пограничный корабль РФ, буксир Протектор, два военных корабля, один буксир из Литвы, а также вертолет", – говорилось вчера в сообщении.
Все пассажиры были собраны в одном месте после эвакуации, среди них нет паники. Пострадавших и раненых нет.