В середине октября погода будет более сухой и теплой, чем обычно в это время
3 октября 2018, 9:52
В ближайшие несколько суток погоду в Латвии еще будут определять циклоны, но на следующей неделе ожидается антициклон, прогнозирует "Global Forecast System".
До воскресенья или понедельника временами пройдут дожди, в дальнейшем осадки прекратятся. В субботу, в день выборов, дожди ожидаются на севере страны, а на большей части территории солнце прогреет воздух до +15..+18 градусов.
В холодные ночи температура опустится ниже нуля, в том числе в ночь на 5 октября на востоке страны возможны заморозки.
Октябрь может стать шестым месяцем подряд, когда температура воздуха превысит норму, а количество осадков будет ниже нормы.