Ср, 3.10.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

В середине октября погода будет более сухой и теплой, чем обычно в это время

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ФОТО: Zane Bitere/LETA

В ближайшие несколько суток погоду в Латвии еще будут определять циклоны, но на следующей неделе ожидается антициклон, прогнозирует "Global Forecast System".

До воскресенья или понедельника временами пройдут дожди, в дальнейшем осадки прекратятся. В субботу, в день выборов, дожди ожидаются на севере страны, а на большей части территории солнце прогреет воздух до +15..+18 градусов.

В холодные ночи температура опустится ниже нуля, в том числе в ночь на 5 октября на востоке страны возможны заморозки.

Октябрь может стать шестым месяцем подряд, когда температура воздуха превысит норму, а количество осадков будет ниже нормы.

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