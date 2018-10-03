В середине октября погода будет более сухой и теплой, чем обычно в это время

До воскресенья или понедельника временами пройдут дожди, в дальнейшем осадки прекратятся. В субботу, в день выборов, дожди ожидаются на севере страны, а на большей части территории солнце прогреет воздух до +15..+18 градусов.

В холодные ночи температура опустится ниже нуля, в том числе в ночь на 5 октября на востоке страны возможны заморозки.