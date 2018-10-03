После скандала и угроз тюремным сроком Бузова подарила своей фанатке Mercedes

Напомним, ранее некоторые пользователи согласились стать спонсорами конкурса, прорекламированного Бузовой.

Согласно правила конкурса блогеры оплачивали победителю Mercedes-Benz Е-класса, а в обмен получали 150 тысяч подписчиков в Instagram. Участники розыгрыша должны были подписаться на Instagram-аккаунт конкурса, размещенный на странице Бузовой. А уже на конкурсной страничке были указаны ссылки на страницы спонсоров, на которых тоже нужно было подписаться. Кроме того, от участников требовалось поставить лайк и сделать репост фотографии новой машины.

ФОТО: Instagram

Однако второе условие выполнено не было, и теперь блогеры требуют, чтобы телеведущая вернула им 12 миллионов рублей (158 тыс. евро). По их мнению, вместо «живых» подписчиков, организаторы розыгрыша накручивали ботов.

К делу подключилась юрист Екатерина Гордон, которая пообещала привлечь звезду к ответственности, угрожая той сроком.

По информации СМИ обманутыми оказались 150 блогеров, которые внесли от 50 до 100 тысяч рублей (от 660 до 1320 евро).

Разозленные обманом они решили атаковать Instagram телеведущей, оставив под фотографиями Бузовой комментарии с хештегом #Бузобман.

В начале телеведущая закрыла комментарии к одному из снимков, а теперь закрыла и сам аккаунт — он доступен лишь для подписчиков.

Однако блогеры сдаваться не собираются.

«Это, очевидно, аферисты. И почему она никак не комментирует? Мы заплатили — услугу мы не получили. Мы везде заблокированы у организаторов. У кого нам еще спросить? Мы же через Олю все это делали, а она никак не комментирует. Мы хотим услышать комментарий и вернуть свои деньги», — заявила в интервью телеканалу «360» одна из пострадавших блогеров Юлия Таранюкова. Об этом сообщает Topnews.

Тем временем, сама Бузова прервала молчание и лично огласила результат конкурса в одном из столичных ресторанов. Победительницей стала жительница Владимирской области Любовь Теолани.

ФОТО: Instagram

Позже Бузова провела пресс-конференцию о розыгрыше автомобиля, при этом не пустив на нее блогеров, которые вложили деньги в конкурс и посчитали себя обманутыми. В ходе общения с журналистами Ольга пояснила, что не считает себя виноватой, подчеркнув, что намерена бороться с безосновательной клеветой.