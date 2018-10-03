На пострадавшем от землетрясения индонезийском острове проснулся вулкан
3 октября 2018, 10:15
На индонезийском острове Сулавеси, где недавно произошло сильное землетрясение и цунами, проснулся вулкан, сообщает Associated Press.
Вулкан Сопутан на севере острова изверг столб пепла высотой 6 км. Власти предупредили самолеты об активности вулкана, однако эвакуация жителей Сулавеси не объявлялась.
«Возможно, что землетрясение спровоцировало извержение, однако прямая корреляция еще не была установлена», — заявил новостному порталу Tempo вулканолог Касбани.