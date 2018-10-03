Окончание работ запланировано на весну будущего года.

На участке площадью 110000 м² в два этапа будет возведён торговый городок дисконтных магазинов общей площадью 24000 м². Площадь первого этапа – 15000 м². На этой стадии откроется около 70 магазинов одежды, обуви и аксессуаров, несколько кафе и ресторанов, а также детский городок.

ФОТО: Пресс-фото

Завершение второй стадии строительства и открытие аутлет-центра в полном объёме запланировано на 2022 год. Общее количество брендовых магазинов вырастет до 120. Готовый полномасштабный концепт Via Jurmala Designer Outlet – таково рабочее название проекта – будет мало чем отличаться от своих собратьев в Италии, Великобритании или Германии.

ФОТО: Пресс-фото

Аутлет-центр, или аутлет-деревня – это распространенный формат центра розничной торговли, специализирующийся на продаже брендовой одежды, обуви и аксессуаров со значительными скидками. Как правило в таких центрах реализуются товарные остатки предыдущего сезона, и коллекции, специально отшитые для торговли в аутлетах. Есть еще одно непреложное правило: минимальная, стартовая скидка - 30%.

ФОТО: Пресс-фото

Обычно, аутлеты-деревни строятся за пределами городов, формируя таким образом специальный поток посетителей, настроенных на запланированную покупку. Именно поэтому вероятность совершения покупки в аутлете существенно выше, чем в обычном торговом центре, куда люди наведываются просто провести время. Значительным сегментом аудитории являются настроенные на шопинг и чувствительные к дисконту туристы.

ФОТО: Пресс-фото

«Долгое время шопинг в аутлет-центрах был возможен лишь в странах старой Европы, – рассказывает Андрей Дозорцев, руководитель и акционер OutletiCo SIA, компания, которая развивает проект Via Jurmala Designer Outlet. – Миллионы почитателей модной брендовой одежды проезжали тысячи километров, чтобы добраться до своей цели – места, где красивая одежда, стильная обувь и изысканные аксессуары продаются по самой доступной цене.

Основная задача нашего проекта – заполнить прибалтийскую нишу. Для аудитории в шесть с половиной миллионов человек одного аутлет-городка такого масштаба будет более чем достаточно. Однако есть ещё одна важная цель, которую мы себе поставили. Мы хотим, чтобы наш проект дал возможность покупателям из стран СНГ и Скандинавии существенно сократить расстояние до европейского аутлет-шопинга, при этом позволяя значительно сэкономить время и деньги. Мы будем ближе, а потому дешевле».