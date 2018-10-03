Ср, 3.10.2018
У меня может странная ассоциация, но Рига у меня ассоциируется с хлебом. Алина Астровская, "Орел и Решка"

Актриса Эмма Стоун cнимется в новом клипе Пола Маккартни

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актриса Эмма Стоун

ФОТО: REUTERS/SCANPIX

Голливудская актриса Эмма Стоун снимется в новом клипе Пола Маккартни. Об этом стало известно во время ее встречи с поклонниками в Нью-Йорке, сообщает издание Justjared. 

Актриса сейчас посещает уроки хореографии, чтобы сняться в новом музыкальном видео экс-солиста The Beatles. 

Напомним, что в сентябре Маккартни выпустил новый альбом Egypt Station. Вскоре после этого вышли два клипа на песни из этой пластинки Back In Brazil и Fuh You.

Ранее Пол Маккартни сделал неожиданный подарок для поклонников группы The Beatles, сыграв "секретный" концерт в Ливерпуле.

Также Пол Маккартни возглавил рейтинг самых богатых британских музыкантов.

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