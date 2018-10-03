Актриса Эмма Стоун cнимется в новом клипе Пола Маккартни
3 октября 2018, 10:34
Голливудская актриса Эмма Стоун снимется в новом клипе Пола Маккартни. Об этом стало известно во время ее встречи с поклонниками в Нью-Йорке, сообщает издание Justjared.
Актриса сейчас посещает уроки хореографии, чтобы сняться в новом музыкальном видео экс-солиста The Beatles.
Напомним, что в сентябре Маккартни выпустил новый альбом Egypt Station. Вскоре после этого вышли два клипа на песни из этой пластинки Back In Brazil и Fuh You.
Ранее Пол Маккартни сделал неожиданный подарок для поклонников группы The Beatles, сыграв "секретный" концерт в Ливерпуле.
Также Пол Маккартни возглавил рейтинг самых богатых британских музыкантов.