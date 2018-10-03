Актриса Эмма Стоун cнимется в новом клипе Пола Маккартни

Актриса сейчас посещает уроки хореографии, чтобы сняться в новом музыкальном видео экс-солиста The Beatles.

Напомним, что в сентябре Маккартни выпустил новый альбом Egypt Station. Вскоре после этого вышли два клипа на песни из этой пластинки Back In Brazil и Fuh You.