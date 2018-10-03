Пародию Comedy Club на политическое ток-шоу заблокировали в 10 странах, в том числе в Латвии

При этом запретный ролик доступен, например, для Грузии и большинства стран западной Европы . Об этом сообщила на своей странице в Facebook медиа-эксперт и журналист "Радио Свобода" Елена Рыковцева.

"Вот эту пародию на российские ток-шоу канал ТНТ на своих официальных страницах (см., к примеру, ссылку на YouTube) закрыл для следующих стран: Россия, Украина, Беларусь, Молдова, Армения, Азербайджан, Латвия, Литва, Эстония. При этом, скажем, для Грузии она открыта. Не говоря о странах Запада (без перечисленных стран Балтии, конечно)", - поделилась информацией Рыковцева.

Она добавила, что видео также заблокировано в Казахстане и Узбекистане, опубликовав запретный ролик на своей странице.

В представленном журналисткой видео резиденты Comedy Club Гарик Харламов и Вадим Галыгин устраивают из политических дебатов откровенную вакханалию, сопровождаемую криком и оскорблениями в адрес друг друга. В конце концов под аккомпанемент "гостей в студии" этот крик перерастает в бессвязный ор, в котором невозможно разобрать ни единого слова. За всем этим устало наблюдает "ведущий" ток-шоу в исполнении Гарика Мартиросяна.

То есть пародию нельзя смотреть видимо тем, на которых, по мнению идеологов РФ, эти шоу влияют в верном направлении. То есть нельзя эту веру в них подрывать. По-другому этот самобан я объяснить не могу. Хотя канал может объяснить иначе", – делает вывод журналист.