Ср, 3.10.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

Ученые предсказали наступление катастрофических засух

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Израильская пустыня Негев

ФОТО: AP/Scanpix

Группа китайских ученых назвала регионы на планете, которые больше других подвержены угрозе сильнейших засух в связи с ростом глобальной средней температуры. В зоне риска оказались Северная Азия, Южная Африка, Южная Европа и другие. Об этом пишет Phys.org.

Специалисты заявляют, что в случае дальнейшего повышения температур доступ к воде снизится по всей Земле.

При наиболее благоприятном сценарии, предусмотренном Парижским соглашением 2015 года, где допустимая норма повышения температур - 1,5 градуса Цельсия, ощутимый дефицит воды все же возникнет. Он будет умеренным в Восточной и Южной Азии, Восточной и Западной Африке, а также Центральной Европе.

Больше будут ему подвержены Северная Азия, Южная Африка, Южная Европа, Средиземноморье, Исландия, Гренландия и Аляска.

В целом же водообеспеченность сократится по всей Земле, а от засух будет страдать на 117 миллионов человек больше.

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