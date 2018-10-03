Ученые предсказали наступление катастрофических засух

Специалисты заявляют, что в случае дальнейшего повышения температур доступ к воде снизится по всей Земле.

При наиболее благоприятном сценарии, предусмотренном Парижским соглашением 2015 года, где допустимая норма повышения температур - 1,5 градуса Цельсия, ощутимый дефицит воды все же возникнет. Он будет умеренным в Восточной и Южной Азии, Восточной и Западной Африке, а также Центральной Европе.

Больше будут ему подвержены Северная Азия, Южная Африка, Южная Европа, Средиземноморье, Исландия, Гренландия и Аляска.