В субботу, 6 октября, граждане Латвии сделали свой выбор и определили, кто из политиков попадет в 13-й Сейм. В 20.00 избирательные участки по всей Латвии закрыли свои двери, начался подсчет голосов. Русский TVNET продолжает следить за ходом событий и рассказывать вам все самое главное. Не прекратим мы свою работу и ночью, оставайтесь вместе с нами - вся актуальная информация, репортажи наших корреспондентов, фото и видео отчеты и, наконец, первые результаты - оперативно на нашем портале!