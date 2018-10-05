В субботу, 6 октября, граждане Латвии сделали свой выбор и определили, кто из политиков попадет в 13-й Сейм. К утру воскресенья стало ясно, что в Сейм нового созыва прошли семь партий, при этом "Согласие" заняло первое место. Новички в лице Новой консервативной партии, "KPV LV" и "Для развития/За!" уверенно обогнали "бывалых" из действующей коалиции - "Все для Латвии!"-TB/LNNK, Союз "зеленых" и крестьян и "Новое Единство". Две последних партии изрядно потеряли свое представительство в Сейме. Все эксперты в унисон предупреждают, что из-за такой раздробленности сформировать правительство будет крайне непросто! Оставайтесь с нами – мы продолжаем сообщать обо всем самом важном на выборах 2018!