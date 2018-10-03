Ср, 3.10.2018
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Сильно пьяная женщина устроила ДТП; в ее машине находился ребенок

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Иллюстративное фото

ФОТО: Josvydas Elinskas/15min.lt

Во вторник в Лимбажском крае сильно пьяная женщина-водитель вызвала столкновение с другим автомобилем, сообщает агентство ЛЕТА.

Кроме того, в машине, которой управляла женщина, находился ребенок, отметили в полиции. В выдохе женщины было констатировано 2,51 промилле алкоголя.

ДТП произошло на автодороге Лимбажи - Салацгрива. Столкнулись автомобили "VW Sharan" и "Mercedes Benz Sprinter".

В полиции также рассказали, что женщина отказалась от медицинской помощи как себе, так и ребенку.

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