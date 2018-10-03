Капсулу «Quintero One» длиной 32 метра и весом пять тонн построила компания Airtificial, которая сотрудничает с Airbus и Boeing. При ее производстве использовали композитный материал вибраниум, разработанный в 2016 году.

Внутри капсула напоминает интерьеры из научно-фантастического фильма, сообщает CNET. При этом в HyperloopTT говорят, что вариантов внутреннего оформления могут быть сотни.

Take a first look inside a Hyperloop passenger capsule https://t.co/Uv5LVA4Poi via @CNET — Bibop G. Gresta (@BibopGGresta) October 2, 2018

Капсулу отправят во Францию, где к 2019 году планируют построить одну из первых испытательных трасс длиной 600 метров. К этому же времени капсула будет полностью готова, сообщили в компании. После этого, как ожидается, начнутся испытания на более длинном треке.