Ср, 3.10.2018
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Ученые опровергли миф о высоком интеллекте собак Правда или миф?

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Собака спасается мороженым в жаркий день в Берлине.

ФОТО: AP/Scanpix

Ученые опровергли миф о том, что у собак более высокий уровень интеллекта, чем у других животных. Такой вывод сделали специалисты из Эксетерского университета и Кентерберийского университета Крайст Чёрч, сообщает Metro.

Исследователи сравнили когнитивные способности собак и иных домашних животных, а также изучили данные о хищниках и плотоядных животных. Ученые также изучили больше 300 научных статей о свойствах и возможностях мозга животных.

Профессор Стивен Леа сделал вывод, что способности собак были переоценены.

Ученый отмечает что собаки неплохо справляются с некоторым головоломками, но это так же хорошо удается другим животным,

передает Korrespondent.net.

Специалист говорит, что практически всеми "уникальными" навыками собак обладают и другие животные. Их также можно научить выполнять команды и понимать хозяина.

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