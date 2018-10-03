Ученые опровергли миф о том, что у собак более высокий уровень интеллекта, чем у других животных. Такой вывод сделали специалисты из Эксетерского университета и Кентерберийского университета Крайст Чёрч, сообщает Metro.
Исследователи сравнили когнитивные способности собак и иных домашних животных, а также изучили данные о хищниках и плотоядных животных. Ученые также изучили больше 300 научных статей о свойствах и возможностях мозга животных.
Профессор Стивен Леа сделал вывод, что способности собак были переоценены.
Ученый отмечает что собаки неплохо справляются с некоторым головоломками, но это так же хорошо удается другим животным,
передает Korrespondent.net.
Специалист говорит, что практически всеми "уникальными" навыками собак обладают и другие животные. Их также можно научить выполнять команды и понимать хозяина.