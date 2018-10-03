"Не дай гриппу себя поймать!": Начинается кампания о вакцинации от этой болезни

Министерство здравоохранения и Центр контроля и профилактики заболеваний (ЦКПБ) начнут кампанию информирования общества "Не дай гриппу себя поймать!", призванную способствовать вакцинации жителей от гриппа и повышению понимания ее значения, сообщила агентству ЛETA представитель центра Эдите Теттере.
За последние три года значительно увеличилось число госпитализированных больных гриппом, а самым эффективным способом предохраниться от заболевания является ежегодная вакцинация. И хотя средний уровень иммунизации жителей Латвии сезонной противогриппозной вакциной увеличился во всех возрастных группах, он все еще остается очень низким, пояснила Теттере.
Открытие информационной кампании состоится завтра, 4 октября, в 11.00 в стационаре "Гайльэзерс" Рижской Восточной клинической университетской больницы.
В мероприятии примут участие министр здравоохранения Анда Чакша, главный специалист-инфектолог Минздрава Уга Думпис, главный специалист-гинеколог-акушер Минздрава Даце Резеберга, директор департамента профилактики инфекционных заболеваний ЦКПБ Юрий Перевощиков, эксперт Латвийской конфедерации работодателей Петерис Лейшкалнс.