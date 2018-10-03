"Не дай гриппу себя поймать!": Начинается кампания о вакцинации от этой болезни

За последние три года значительно увеличилось число госпитализированных больных гриппом, а самым эффективным способом предохраниться от заболевания является ежегодная вакцинация. И хотя средний уровень иммунизации жителей Латвии сезонной противогриппозной вакциной увеличился во всех возрастных группах, он все еще остается очень низким, пояснила Теттере.