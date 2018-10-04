Опийные кувшины - способ, как хранили и транспортировали наркотики в бронзовом веке

Эти кувшины уже давно привлекали внимание исследователей и вызывали подозрения, что они касаются торговли и транспортировки опиума, так как форма кувшина удивительно похожа на головку мака.

Однако сейчас найдены прямые доказательства, которые эти подозрения подтверждают, в частности, исследователи нашли в кувшине остатки опиума возрастом минимум три тысячи лет.

ФОТО: SWNS/ScanPix

Сам кувшин, выставленный в Британском музее, датирован между 1650 и 1350 годами до нашей эры.

Изначальный анализ кувшина показал, что в нем находилось растительное масло, однако позже исследователи нашли и следы алкалоидов опиума, органические соединения, получаемые из опийного мака. Известно, что эти соединения вызывают у человека "особый психологический эффект".

Десятки таких кувшинов археологи нашли в нескольких местах раскопок в Египте и Сирии. Исследователи считают, что они были изготовлены на Кипре, а затем транспортированы на другие территории.

Один подозрительный кувшин исследователи нашли в Британском музее и незамедлительно решили исследовать, чтобы узнать, что у него может быть внутри.

"Алкалоиды опиатов, которые мы нашли в кувшине, очень устойчивы к деградации, поэтому их потенциально реальнее найти в античной посуде, чем, к примеру, морфий. Алкалоиды находились в растительном масле, поэтому до конца не ясно, как именно использовался опиум", - прокомментировала исследователь Рейчел Смит.