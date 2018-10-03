Комиссия Сейма поддержала запрет требовать от работников знания иностранного языка

Комиссия Сейма по социальным делам и труду сегодня поддержала предложение запретить работодателю требовать от работника знания иностранного языка, если его использование не входит в его рабочие обязанности.
Комиссия сегодня рассмотрела предложения к поправкам и поддержала их передачу на рассмотрение в Сейме во втором чтении.
Согласно поправкам, работодатель не вправе требовать от работника знания конкретного иностранного языка, если это не входит в его рабочие обязанности, а работник при выполнении рабочих обязанностей в общении с латвийскими гражданами, негражданами и лицами, имеющими вид на жительство в Латвии, имеет право использовать только государственный язык.
Как сообщалось, законопроект подало национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ. Партия подчеркивает, что цель поправок - "устранить лингвистическую дискриминацию латышей на работе, а также способствовать их репатриации и тому, чтобы они оставались в Латвии".