Комиссия Сейма поддержала запрет требовать от работников знания иностранного языка

Комиссия сегодня рассмотрела предложения к поправкам и поддержала их передачу на рассмотрение в Сейме во втором чтении.

Согласно поправкам, работодатель не вправе требовать от работника знания конкретного иностранного языка, если это не входит в его рабочие обязанности, а работник при выполнении рабочих обязанностей в общении с латвийскими гражданами, негражданами и лицами, имеющими вид на жительство в Латвии, имеет право использовать только государственный язык.