Сентябрь этого года был вторым самым теплым в истории метеонаблюдений

Прошлый месяц стал вторым самым теплым сентябрем в истории метеонаблюдений, уступая только сентябрю 1934 года, когда средняя температура месяца составляла +15,2 градуса.

Самая низкая температура месяца, ноль градусов, зафиксирована утром 29 сенрября в Видземе, а до +30 градусов столбик термометра поднялся в Стальгене 21 сентября. 19-21 сентября были побиты почти все прежние рекорды жары для второй половины месяца.

Среднее количество осадков в Латвии в сентябре составило 49 мм, что на 26% ниже нормы. Больше всего дождей было на севере страны, а меньше всего - в окрестностях Бауски, Екабпилса, Резекне и Гулбене.

Последняя неделя сентября была холодной и ветреной. 25 сентября в Стальгене был зафиксирован снег, в Вентспилсе град.