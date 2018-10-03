Ср, 3.10.2018
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Сентябрь этого года был вторым самым теплым в истории метеонаблюдений

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Золотая осень в Латвии

ФОТО: Gatis Dieziņš/LETA

В сентябре средняя температура воздуха в Латвии составляла +14,6 градуса, что на 2,9 градуса выше нормы этого месяца, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Прошлый месяц стал вторым самым теплым сентябрем в истории метеонаблюдений, уступая только сентябрю 1934 года, когда средняя температура месяца составляла +15,2 градуса.

Самая низкая температура месяца, ноль градусов, зафиксирована утром 29 сенрября в Видземе, а до +30 градусов столбик термометра поднялся в Стальгене 21 сентября. 19-21 сентября были побиты почти все прежние рекорды жары для второй половины месяца.

Среднее количество осадков в Латвии в сентябре составило 49 мм, что на 26% ниже нормы. Больше всего дождей было на севере страны, а меньше всего - в окрестностях Бауски, Екабпилса, Резекне и Гулбене.

Последняя неделя сентября была холодной и ветреной. 25 сентября в Стальгене был зафиксирован снег, в Вентспилсе град.

Как сообщалось, сентябрь стал пятым по счету месяцем, когда температура воздуха превышала норму.

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