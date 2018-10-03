Латвийская бригада судей дебютировала в Лиге чемпионов

Матч проходил во Франции и закончился вничью - 2:2. Поединок "Лиона" и "Шахтёра" проходил при пустых трибунах - это наказание УЕФА за беспорядки на трибунах, которые произошли в прошлом сезоне во время матча Лиги Европы против московского ЦСКА.

Игроки обеих команд были достаточно дисциплинированными, за время матча не произошло никаких "неприятных сюрпризов" и была показана лишь одна жёлтая карточка. Бригаде судей не приходилось вмешивать в ход матча практически все 90 минут, но концовка встречи выдалась жаркой - футболисты "Лиона" создали несколько опасных моментов у ворот соперника, а игрок "Шахтёра" пробил в перекладину.

Латвийские арбитры до этого ни разу не судили матчи Лиги чемпионов. Основным местом работы для них являются матчи чемпионата Латвии, но ранее они работали на матчах Лиги Европы, а также на отборочных матчах к чемпионату мира.

"Понятно, что для нас это был важный матч. В начале было странное ощущение из-за пустого стадиона, но потом игра загоналась и эмоции были абсолютно другими. Игра была интересной и результат менялся стремительно. Представитель УЕФА также остался доволен нашей работой - мы доказали, что латвийские судьи готовы работать на таком уровне", - сказал Трейманис агентству LETA.

Пока что команда Трейманиса не получила официальную оценку их работы от УЕФА, но после игры из поблагодарили за хорошо проведённый матч.