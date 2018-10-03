Минэкономики: за пять лет объемы строительства в Латвии увеличатся на 51%

В свою очередь комбинированный метод (оценки экспертов и статистика) прогнозирует еще более быстрый рост: объемы строительства за пять лет вырастут на 93,33%, строительные расходы - на 23,53%.

По прогнозам экспертов, объемы строительства будут расти в среднем на 8,6% в год, строительные расходы - на 3,91% в год, по комбинированному методу - соответственно на 14,01% и на 4,32% в год.

Как подчеркнул заместитель госсекретаря Минэкономики Эдмунд Валантис, в последние годы строительство доказало себя как очень сильная отрасль с большими возможностями роста и экспортным потенциалом.

По статистике, в этом году в Латвии значительно возросли активность и объемы строительства. Чтобы оценить возможные изменения цен в ближайшие годы и эффективнее планировать потенциальные расходы публичных закупок в строительстве, по заказу Минэкономики было проведено исследование о прогнозируемых изменениях цен в период до конца 2019 года и тенденциях на период с 2020 до конца 2022 года.