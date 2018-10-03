В предварительном постановлении, вынесенном в среду, 3 октября, указывается, что Вашингтон должен "отменить любым способом по своему выбору все ограничения, проистекающие" от восстановления санкций на поставки Ирану медикаментов и медицинской аппаратуры, продовольствия и сельскохозяйственных товаров, а также запчастей и оборудования, необходимого для обеспечения безопасности гражданской авиации.

Президент США Дональд Трамп объявил о восстановлении суровых санкций против Ирана в мае этого года после одностороннего выхода из международной атомной сделки с Тегераном. Иран в июле подал жалобу на США в Международный суд, обосновав свои претензии тем, что США, восстановив санкции против Тегерана, нарушили условия американо-иранского договора о дружбе от 1955 года, передает Deutsche Welle.