Макгрегор: Я докажу всем, что я лучший боец в мире

Уже в эту субботу состоится один из самых ожидаемых поединков этого года - Хабиб Нурмагомедов против Конора Макгрегора. Ирландец уверен, что одержит победу и докажет, что является лучшим бойцом в лёгком весе в мире.
Поединок пройдёт в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229. Бой Нурмагомедова и Макгрегора станет главным событием вечера. Бой начнётся около 5 утра в воскресенье (по латвийскому времени).
"Многие забыли, на что я способен. Это потому, что к своим последним боям я подходил уже без сил. Все из-за того, что перед поединками я слишком часто участвовал в пресс-турах. Это отнимало у меня много сил", - сказал Макгрегор изданию UFC Embedded.
Макгрегор возвращается на ринг после двухлетнего перерыва. Свой предыдущий бой в рамках UFC он провёл в ноябре 2016 года в Нью-Йорке. Тогда ирландец оказался сильнее и нокаутировал американца Эдди Альвареса.
"Сейчас я выйду и докажу, что я самый лучший в мире боец. С нетерпением жду возвращения", - сказал Макгрегор.
Для Нурмагомедова бой против ирландца станет вторым в 2018 году.
30-летний Макгрегор за время своей профессиональной карьеры в ММА одержал 21 победу и потерпел 3 поражения. На счету Нурмагомедова 26 побед и ни одного поражения.
Поединок ирландца и россиянина пройдёт в лёгком весе (до 70,3 кг). Для Нурмагомедова это будет первая защита чемпионского титула.