Дело о наследстве Olainfarm: Дочь Малыгина обратилась в совет присяжных адвокатов

В заявлении говорится, что адвокат Rebenoks & Vilders Мартиньш Криекис в деле о наследстве представлял вдову Малыгина Элину, которая оспорила в суде завещание, так как не была в нем упомянута.

В августе адвокаты Криекис и Павел Ребенок обратились к сестре Ники Савельевой Ирине Малыгиной, предлагая юридическую помощь. Используя полномочия Ирины как наследницы, был получен контроль над Olainfarm через внесение поправок в устав Olmafarm, сменен совет Olainfarm и внесены изменения в правление.

В заявлении говорится, что в этих действиях усматривается открытый конфликт интересов. По мнению Савельевой, после того, как интересы Ирины Малыгиной начало представлять бюро Rebenoks & Vilders, начались действия, которые она расценивает как рейдерство. Савельева добавила, что обратилась в полицию в связи с упомянутыми событиями.

Савельева просит совет присяжных адвокатов рассмотреть, не находятся ли партнеры Rebenoks & Vilders Ребенок и Криекис в ситуации конфликта интересов.