Ср, 3.10.2018
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Дело о наследстве Olainfarm: Дочь Малыгина обратилась в совет присяжных адвокатов

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Ника Савельева

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Дочь покойного владельца предприятия по производству лекарств Olainfarm Валерия Малыгина Ника Савельева обратилась в Латвийский совет присяжных адвокатов с просьбой оценить возможный конфликт интересов партнеров адвокатского бюро Rebenoks & Vilders по делу о наследстве Olainfarm. 

В заявлении говорится, что адвокат Rebenoks & Vilders Мартиньш Криекис в деле о наследстве представлял вдову Малыгина Элину, которая оспорила в суде завещание, так как не была в нем упомянута.

В августе адвокаты Криекис и Павел Ребенок обратились к сестре Ники Савельевой Ирине Малыгиной, предлагая юридическую помощь. Используя полномочия Ирины как наследницы, был получен контроль над Olainfarm через внесение поправок в устав Olmafarm, сменен совет Olainfarm и внесены изменения в правление. 

В заявлении говорится, что в этих действиях усматривается открытый конфликт интересов. По мнению Савельевой, после того, как интересы Ирины Малыгиной начало представлять бюро Rebenoks & Vilders, начались действия, которые она расценивает как рейдерство. Савельева добавила, что обратилась в полицию в связи с упомянутыми событиями. 

Савельева просит совет присяжных адвокатов рассмотреть, не находятся ли партнеры Rebenoks & Vilders Ребенок и Криекис в ситуации конфликта интересов. 

Ранее Савельева и опекунша младшей дочери Малыгина Сигне Балдере-Силдедзе обратились в Госполицию с просьбой начать уголовный процесс о рейдерстве на предприятии, злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. 

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