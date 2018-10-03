В татуировку, которую 16-летняя девушка сделала на правой груди, попали болезнетворные бактерии. Врачи полагают, что она никогда не сможет ходить, так как инфекция проникла в ее спинной мозг. Ей пришлось перенести операцию по удалению лишней жидкости, после чего у нее развился аппендицит.

Многочисленные лекарства, которые принимала Фернанда, вызвали выкидыш. После этого у нее началась депрессия и ей пришлось обратиться к психотерапевту.

Луиза решилась рассказать журналистам о своих проблемах, чтобы предупредить ровесников об опасности татуировок. «Мне было непросто, когда я услышала от врачей, что больше не смогу ходить. Моя мама очень меня поддерживала», — призналась она.

Когда девушку выписали из больницы, она столкнулась со множеством трудностей: матери было сложно поднимать ее с коляски, а люди на улицах сочувственно смотрели вслед.