На видео видно, как клиенты (семья с ребенком) садятся в такси, водитель, судя по всему, поворачивает ключ зажигания, чтобы тронуться в путь и в это время под днищем автомобиля вспыхивает. Таксист не бросается мгновенно тушить свой автомобиль, растерянно смотрит, как дым обволакивает транспортное средство, а затем бросается за помощью к водителям припаркованных рядом машин.