Ср, 3.10.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

В рижском аэропорту загорелось такси Видео момента возгорания!

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ФОТО: Facebook

Сегодня днем у здания рижского аэропорта загорелось такси - об этом свидетельствуют фото очевидцев в соцсети. 

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ФОТО: Facebook

Часом позже появилось видео с камер наблюдения как произошло возгорание.

На видео видно, как клиенты (семья с ребенком) садятся в такси, водитель, судя по всему, поворачивает ключ зажигания, чтобы тронуться в путь и в это время под днищем автомобиля вспыхивает. Таксист не бросается мгновенно тушить свой автомобиль, растерянно смотрит, как дым обволакивает транспортное средство, а затем бросается за помощью к водителям припаркованных рядом машин.

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