Ср, 3.10.2018
У меня может странная ассоциация, но Рига у меня ассоциируется с хлебом. Алина Астровская, "Орел и Решка"

Комиссия Сейма одобрила оплату сверхурочных часов работы в размере 50%

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Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Комиссия Сейма по социальным делам и труду сегодня одобрила для рассмотрения во втором чтении поправки к закону о труде, предусматривающие оплату сверхурочных часов работы в размере 50%, если в отрасли заключено генеральное соглашение о зарплате.

Предложений по этим поправкам депутаты не подали, Министерство благосостояния свои предложения отозвало.

Как ранее отметил министр экономики Арвил Ашераденс, оплата сверхурочных часов в размере 100% неэффективна, и это "нормальная европейская практика, когда стороны - работодатели и работники - договариваются между собой и поддерживают решение социальных партнеров.

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