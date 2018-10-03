Комиссия Сейма одобрила оплату сверхурочных часов работы в размере 50%
3 октября 2018, 15:20
Комиссия Сейма по социальным делам и труду сегодня одобрила для рассмотрения во втором чтении поправки к закону о труде, предусматривающие оплату сверхурочных часов работы в размере 50%, если в отрасли заключено генеральное соглашение о зарплате.
Предложений по этим поправкам депутаты не подали, Министерство благосостояния свои предложения отозвало.
Как ранее отметил министр экономики Арвил Ашераденс, оплата сверхурочных часов в размере 100% неэффективна, и это "нормальная европейская практика, когда стороны - работодатели и работники - договариваются между собой и поддерживают решение социальных партнеров.