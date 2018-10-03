Самый сильный ветер ожидается ночью в Риге; в четверг выглянет солнце

Северо-западный ветер может ломать деревья, крупнейшие разрушения ожидаются поздним вечером в Юрмале и Риге. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии в Курземе и Видземе, в том числе и в столице, объявили оранжевое предупреждение.

Ночью в Курземе ветер стихнет, но на востоке страны порывы до 18 м/с ожидаются во второй половине ночи и с утра. Днем в четверг северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9-16 метров в секунду.

Начиная с запада страны, облаков станет меньше. Пройдут кратковременные осадки - преимущественно, в виде дождя. Ночью местами ожидаются сильные осадки.

Температура воздуха составит от +2..+8 градусов ночью до +7..+12 градусов днем.