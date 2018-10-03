Ср, 3.10.2018
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Разработан роботизированный палец-помощник для смартфонов

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ФОТО: Скриншот видео Youtube

Стартап MobiLimb разработал роботизированное устройство в виде пальца, которое крепится к смартфону или планшету. Об этом в среду, 3 октября, пишут Буквы со ссылкой на ScienceAlert.

СМИ пишет, что роботизированный палец может, к примеру, "мягко поглаживать тыльную сторону вашей руки, пока вы возитесь в своем телефоне".

Известно, что MobiLimb использует пять крошечных двигателей для придания скорости движения пальца и его точности.

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