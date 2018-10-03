Разработан роботизированный палец-помощник для смартфонов
3 октября 2018, 16:00
Стартап MobiLimb разработал роботизированное устройство в виде пальца, которое крепится к смартфону или планшету. Об этом в среду, 3 октября, пишут Буквы со ссылкой на ScienceAlert.
СМИ пишет, что роботизированный палец может, к примеру, "мягко поглаживать тыльную сторону вашей руки, пока вы возитесь в своем телефоне".
Известно, что MobiLimb использует пять крошечных двигателей для придания скорости движения пальца и его точности.